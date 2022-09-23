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Шакур Стивенсон провалил взвешивание и потерял титулы до боя с Робсоном Консейсао

В Нью-Джерси состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского вечера от Top Rank. Участник главного события, чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (59, 69 кг) превысил лимит весовой категории на 0,73 кг.

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