ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Елена Львовна
    и поэтому надо брехать изначально? Уродуя жизнь ни в чем неповинного человека и ставя под угрозу потомство? Замечател...Муж скрыл инвалид...
  • radiofree
    21 век,а у них средневековье.Родители развелис...
  • radiofree
    Если сказал,что инвалид,никто бы не пошёл за него,ведь инвалиду тоже надо человеческого счастья.Муж скрыл инвалид...

Родители развелись, мать прогнали. Монологи чеченок

Родители развелись, мать прогнали. Монологи чеченок

Иллюстративное фото Согласно чеченским традициям, дети с рождения принадлежат семье отца. "Ты их с собой не приводила, с собой и не заберешь", – нередко говорят родственники мужа женщине в случае развода.

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Комментарии
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ВАСЬКА Моисеенко
Дикари!
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3 час.
radiofree
21 век,а у них средневековье.
Ответить
3 мин.

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