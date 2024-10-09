Родители развелись, мать прогнали. Монологи чеченок

Иллюстративное фото Согласно чеченским традициям, дети с рождения принадлежат семье отца. "Ты их с собой не приводила, с собой и не заберешь", – нередко говорят родственники мужа женщине в случае развода.
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