На Ставрополье сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели беседу со студентами

Профилактическую лекцию для студентов медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка и отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ставрополю.

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