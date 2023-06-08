Военное обозрение

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Глава МАГАТЭ рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС для Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС для Запорожской АЭС

В настоящее время продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище. На это обращает внимание и генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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