Глава МАГАТЭ рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС для Запорожской АЭС

В настоящее время продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище. На это обращает внимание и генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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