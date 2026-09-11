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Нижегородская правда

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Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области достиг 1,365

Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области достиг 1,365

Нижегородская область продолжает показывать лучшие результаты по демографической динамике в России. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в регионе превышает средний показатель по стране уже третий месяц подряд.

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