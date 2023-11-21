В Саратовской области полицейскими пресечена деятельность межрегиональных наркокурьеров-иностранцев

В Краснокутском районе Саратовской области оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области в ходе реализации оперативной информации пресечена деятельность двоих иностранных граждан 25 и 52 лет, которые, действуя в качестве оптовых закладчиков наркотических средств, оборудовали две тайниковых закладки с наркотическим веществом метилэфедрон общей массой около 5 килограммов.