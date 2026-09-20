На Урале начался финальный день голосования

В Свердловской области начался финальный день голосования. Жители региона выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области и представительных органов 35 муниципалитетов.
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