Соцсети мира облетает история норвежца Юхана Хелберга, который спал в своём доме на берегу моря в Бюнесете, к западу от Тронхейма, когда 135-метровое грузовое судно село на мель прямо напротив его спальниVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.