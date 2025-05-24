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Донецкая группа новостей

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Соцсети мира облетает история норвежца Юхана Хелберга, который спал в своём доме на берегу моря в Бюнесете, к западу от Тронхейма, когда 135-метровое ...

Соцсети мира облетает история норвежца Юхана Хелберга, который спал в своём доме на берегу моря в Бюнесете, к западу от Тронхейма, когда 135-метровое ...

Соцсети мира облетает история норвежца Юхана Хелберга, который спал в своём доме на берегу моря в Бюнесете, к западу от Тронхейма, когда 135-метровое грузовое судно село на мель прямо напротив его спальниVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.

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