Третий американский фронт открылся! И это - не Тайвань.

На самом деле, если и сейчас китайцы момент прощелкают - они реально лохами будут. Ну, когда, если не теперь, в самом деле? Даже, до этого начавшегося конфликта, на фоне раздирающегося между Украиной и Израилем белоголовым орлом, запускать горячую фазу по, скажем так, возвращению Тайваня в родную гавань (где-то я это уже слышал, вроде бы, хм.