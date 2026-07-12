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У Месси нет голов после 6 ударов со штрафных в плей-офф ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал штрафной на 103-й минуте матча 1/4 финала ЧМ-2026 со Швейцарией (2:1, идет дополнительное время).

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