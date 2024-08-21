БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ринат Ахметуллин
    Кто то ещё будет утверждать что эти выродки нам братья??? Таких братьев иметь и врагов никаких не надо."ХЛОПЧИКИ, СПАСИБ...
  • Игорь Егоров
    Американцев надо постоянно держать в тонусе страха, иначе борзеют на глазах и теряют инстинкт самосохранения.США в шоке: Что к...
  • Lehanaizhe
    О таких пленных даже информации о задержании не должно быть. Гриф Совсекретно, перед прочтение сжечь."КАРАТЬ МАКСИМАЛЬ...

Морской корпус «Фландрия». Германские моряки на сухопутных фронтах Первой мировой войны

Морской корпус «Фландрия». Германские моряки на сухопутных фронтах Первой мировой войны

Атака немецкой морской пехоты во Фландрии. Рисунок Георга Хэнеля (1916)(источник - Википедия) Перевод статьи «Unter dem «Löwen von Flandern», опубликованной в немецком журнале «Sciff Classic» N8-2023Также использованы материалы альманаха «SMS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх