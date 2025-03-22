Bild: в Германии разрыв между АдГ и блоком ХДС/ХСС сократился и составил 4%

В Германии правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сократила отрыв от победившего на выборах консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до 4%, пишет Das Bild.
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