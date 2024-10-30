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Судьи жестко раскритиковали Валю Карнавал за выступление на «Ледниковом периоде»

Судьи жестко раскритиковали Валю Карнавал за выступление на «Ледниковом периоде»

Певица не впечатлила экспертов своим катанием. Валя Карнавал предоставлено Пресс-службойВаля Карнавал стала одной из звездных участниц в новом сезоне «Ледникового периода», однако пока певице нечем похвастаться — ее катание оставляет желать лучшего.

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