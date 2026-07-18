В Краснодаре 3 улицы остались без света из-за аварии

В Западном округе Краснодара зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Причиной инцидента стало повреждение на линии электропередачи напряжением 6–10 кВ, в результате чего были обесточены три трансформаторные подстанции.
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