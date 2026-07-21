ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний и участников рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
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