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Военный эксперт из ФРГ ожидает перехода к обязательному призыву

Военный эксперт из ФРГ ожидает перехода к обязательному призыву

Новая военная служба, введенная министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, вскоре будет заменена всеобщей обязательной военной службой, заявил бывший генеральный инспектор бундесвера Клаус Науманн 24 июля в интервью новостному порталу T-Online.

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