В Севастополе напомнили о значении Первой и Второй обороны города

Советская власть понимала исторические параллели Первой и Второй обороны Севастополя, заявил ветеран-подводник, руководитель севастопольской региональной военно-патриотической общественной организации «Андреевский флаг» Валентин Шестак на круглом столе, посвященном 83-й годовщине начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, который состоялся 30 октября в Морской библиотеке Севастополя, сообщает ИА Красная Весна.