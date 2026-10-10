Иконы из Новосибирска выставили на аукцион за 100 млн рублей

В Новосибирске на интернет-аукционе 19 сентября опубликовали объявление о продаже трёх старинных икон, в том числе меднолитого складня и образа Богородицы с Младенцем, за 100 миллионов рублей.
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