Медик рассказала об уникальных вызовах скорой помощи на новый год

Специалист республиканского центра медицины катастроф Галина Булгак в интервью "Вести Крым" рассказала о том, что при работе в скорой помощи не бывает одинаковых случаев, так как все люди и их болезни разные.
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