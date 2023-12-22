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Медик рассказала об уникальных вызовах скорой помощи на новый год

Медик рассказала об уникальных вызовах скорой помощи на новый год

Специалист республиканского центра медицины катастроф Галина Булгак в интервью "Вести Крым" рассказала о том, что при работе в скорой помощи не бывает  одинаковых случаев, так как все люди и их болезни разные.

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