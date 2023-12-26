freepik.com Москва, 25 декабря - АиФ-Москва. Еще девятерым участникам массовой «секс-вечеринки» в ТЦ «Февори» суд в Москве назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.
Девять участников секс-вечеринки получили по 15 суток ареста
Комментарии
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Александр Фейлинг
Вот так у нас работают законы. Все участники вечеринки должны были сразу сесть на эти самые 15 суток. Они нарушили закон о пропаганде ЛГБТ и все что к этому вопросу относится вывалив всё это в общественное поле. Теперь у наших законников сложноя задача: кого можно посадить на те же 15 суток, а кого незя, Песков запретил беспокоить сих высоких особ. Что в стране творится, противно, противно от вранья которым нас подчуют все каналы в том числе исходящего от президента. Куда не сунься, ну не могут люди в такой безнадёги в стране жить. А эта вечеринка просто ещё раз показала, что законы у нас не для всех.
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11 час.
Александр Голованов
Дядя, проснись, та вечеринка с ЛГБТ Киркоровым и элиткой, о которой негодуете вы, была в клубе "МУТАБОР" - 20.12 2023 (организатор Ивлеева). Статья выше о секс вечеринке в ТЦ "Февори" (организатор Журавлёв) Почувствуйте, как говорится, разницу.
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9 час.
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