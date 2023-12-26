Девять участников секс-вечеринки получили по 15 суток ареста

Александр Фейлинг

Вот так у нас работают законы. Все участники вечеринки должны были сразу сесть на эти самые 15 суток. Они нарушили закон о пропаганде ЛГБТ и все что к этому вопросу относится вывалив всё это в общественное поле. Теперь у наших законников сложноя задача: кого можно посадить на те же 15 суток, а кого незя, Песков запретил беспокоить сих высоких особ. Что в стране творится, противно, противно от вранья которым нас подчуют все каналы в том числе исходящего от президента. Куда не сунься, ну не могут люди в такой безнадёги в стране жить. А эта вечеринка просто ещё раз показала, что законы у нас не для всех.