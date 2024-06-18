15 смешных смс-переписок с неожиданной развязкой

Реплики собеседников по переписке еще более неожиданные и непредсказуемые, чем в живом общении. Когда видишь человека, то можешь заметить какие-то изменения в выражении лица, почувствовать что-то в тоне голоса.
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