Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смешных смс-переписок с неожиданной развязкой

15 смешных смс-переписок с неожиданной развязкой

Реплики собеседников по переписке еще более неожиданные и непредсказуемые, чем в живом общении. Когда видишь человека, то можешь заметить какие-то изменения в выражении лица, почувствовать что-то в тоне голоса.

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