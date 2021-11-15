Спасатели потушили лесной пожар в Туапсинском районе

Возгорание лесной подстилки произошло вчера, 14 ноября в Тупсинском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади 3,9 га на территории Джубгского и Новомихайловское участкового лесничества.