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Спасатели потушили лесной пожар в Туапсинском районе

Спасатели потушили лесной пожар в Туапсинском районе

Возгорание лесной подстилки произошло вчера, 14 ноября в Тупсинском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади 3,9 га на территории Джубгского и Новомихайловское участкового лесничества.

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