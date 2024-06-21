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Исаев: при индексации пенсий недополученная сумма не пропадет

Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, сообщил ТАСС заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

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