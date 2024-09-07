Жестокость в приоритете: Как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул стал самым страшным военкомом Украины Юлия СоколоваВ Одессе набирает обороты скандал, связанный с одним из самых резонансных представителей местных активистов – Демьяном Ганулом.