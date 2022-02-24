iXBT.com

16 подписчиков

AMD Ryxen R9 6900HS, RTX 3050 Ti, 16 ГБ DDR5, 1 ТБ PCIe 4.0. Ноутбук Asus ROG Magic 13 2022 поступает в продажу в Китае

AMD Ryxen R9 6900HS, RTX 3050 Ti, 16 ГБ DDR5, 1 ТБ PCIe 4.0. Ноутбук Asus ROG Magic 13 2022 поступает в продажу в Китае

Тонкий и легкий ноутбук премиум-класса Asus ROG Magic 13 2022 официально представлен на сайте компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх