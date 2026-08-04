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Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: как пройдет церемония самого богатого футболиста планеты

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: как пройдет церемония самого богатого футболиста планеты

Спортсмен наконец женится — делимся подробностями грандиозного праздника фото: Tullio M. Puglia/Getty Images41-летний Криштиану Роналду, обладатель пяти «Золотых мячей» и один из самых богатых футболистов в истории, впервые в жизни свяжет себя узами брака.

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