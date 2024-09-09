На выборах губернатора Астраханской области уверенно побеждает Игорь Бабушкин

А сами выборы по уровню проголосовавших на них превзошли предыдущие. Действующий глава Астраханской области, выдвинутый партией «Единая Россия», уверенно лидирует на губернаторских выборах в нашем регионе.
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