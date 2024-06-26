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Вениамин Кондратьев рассказал об успехе кубанских спортсменов на играх стран БРИКС

Вениамин Кондратьев рассказал об успехе кубанских спортсменов на играх стран БРИКС

Спортсмены сумели выиграть 45 медалей разного качества.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как на играх стран БРИКС в Казани выступили спортсмены из Кубани.

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