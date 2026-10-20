Боец UFC Чарльз Оливейра ответил болельщикам, которые называют его стиль скучным. «Честно говоря, меня смешат такие вещи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Министр спорта Казахстана: «Мы рассчитываем, что Урманов поработает с нашим новым поколением»
- Гомель – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 21 ноября 2026
- Депутат Толстой: «Если спортсмены соглашаются выступать под нейтральным флагом, это неуважение к стране, согласие с абсолютно нелегитимными санкциями»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым