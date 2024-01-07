Глава ЛНР: «Бойцам важно чувствовать поддержку в праздничный день»

ЛУГАНСК, 7 января, ФедералПресс. Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко поздравили с Рождеством участников СВО, находящихся на лечении в ЛНР.
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