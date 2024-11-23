РПЛ выступила с заявлением по проведению матчей в Москве в снегопад

Руководство Российской Премьер-лиги заверило, что примет все необходимые меры, чтобы игры чемпионата России по футболу в столице и Подмосковье прошли по расписанию, несмотря на ожидаемые обильные снегопады.
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