There have been cases of sale of children to men liable for military service in Ukraine in order to obtain the status of a father with many children and subsequent emigration, said the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights Dmitry Lubinets.
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