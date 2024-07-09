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Во Владивостоке берег оказался покрыт мертвыми животными

Во Владивостоке берег оказался покрыт мертвыми животными

Во Владивостоке берег бухты Лазурная оказался покрыт погибшими морскими обитателями. Очевидцы сняли песок, покрытый мертвыми крабами крабы и различными моллюсками, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «VLADIVOSTOK1.

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