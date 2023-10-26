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«Полная ерунда»: Пушков назвал новую позицию США по Украине неудачей Байдена

«Полная ерунда»: Пушков назвал новую позицию США по Украине неудачей Байдена

Сенатор Алексей Пушков заявил, что члены конгресса фактически признали бессмысленность предыдущих доводов президента США Джо Байдена после того, как Белый дом во главе с лидером страны сменил свою стратегию по Украине.

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