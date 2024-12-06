Финляндию в НАТО затаскивала Великобритания еще до начала СВО

Далеко не все страны НАТО приветствовали желание Финляндии вступить в альянс весной 2022 года. Об этом бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, при котором страна вступила в НАТО, рассказал на Симпозиуме Ахтисаари, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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