В России собираются ввести временный запрет на получение денег от продажи недвижимости. Чем это объясняют?

В России предлагают временно блокировать деньги от продажи квартир. Как объясняет автор инициативы, это связано с ростом числа мошеннических действий с недвижимостью, в результате которых граждане лишаются жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии