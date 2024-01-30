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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Наконец-то! Похоже, найдены обломки самолета Амелии Эрхарт

Компания Deep Sea Vision, занимающаяся исследованием океана из Южной Каролины, утверждает, что нашла самолет пионера американской авиации Амелии Эрхарт, которая исчезла в 1937 году, пытаясь стать первой женщиной-пилотом, совершившей кругосветный полет.

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