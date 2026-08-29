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ФедералПресс

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Россиян призвали не класть смартфон на ночь под подушку

Россиян призвали не класть смартфон на ночь под подушку

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. На ночь смартфон лучше не класть под подушку, так как вибрация и звуки, издаваемые гаджетом, мешают выработке мелатонина.

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