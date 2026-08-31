В Санкт-Петербурге осудят двух администраторов узла связи, использовавшегося аферистами для обмана 10 человек

Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух граждан одного из сопредельных государств, которые входили в состав организованной группы, промышлявшей дистанционными мошенничествами В ходе предварительного следствия установлено, что иностранцы отвечали за техническую поддержку преступной деятельности зарубежного скам-центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым