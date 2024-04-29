Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Украинцы напали на героя СВО в Ростове-на-Дону: Угрожали русскому бойцу ножом и папой-прокурором

Украинцы напали на героя СВО в Ростове-на-Дону: Угрожали русскому бойцу ножом и папой-прокурором

«Воевал за Россию, получи.»: в Ростове-на-Дону толпа отморозков избила до полусмерти ветерана СВО Житель города является ветераном СВО и ЧВК «Вагнер».

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Комментарии
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МС
Михаил Семенов
С таким человеком,я бы посидел,пообщался,
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2 час.
Александр
Увы.И часть вины за это я не слагаю и с себя!🙁
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2 час.
Кошмар
Прогнила наша полиция... Лечить надо. Радикально.
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1 час.

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