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РПЛ занимает 12-е место в мире по размеру зарплат футболистов

РПЛ занимает 12-е место в мире по размеру зарплат футболистов

Российская Премьер-лига (РПЛ) занимает 12-е место среди футбольных лиг по размеру зарплат игроков.Российская Премьер-лига (РПЛ) занимает 12-е место среди футбольных лиг по размеру зарплат игроков.

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