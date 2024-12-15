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Царьград

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"Буду говорить грубыми словами": Впервые опубликована предсмертная исповедь Джигарханяна - "Вор, а не человек"

"Буду говорить грубыми словами": Впервые опубликована предсмертная исповедь Джигарханяна - "Вор, а не человек"

Что актёр так и не смог простить себе перед смертью и почему утверждал, что проиграл свою жизнь? Впервые опубликована предсмертная исповедь Джигарханяна: "буду говорить грубыми словами" - "вор, а не человек".

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