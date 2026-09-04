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Царьград

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Александр Новак заявил о продолжении запрета на экспорт дизтоплива

Александр Новак заявил о продолжении запрета на экспорт дизтоплива

Вице-премьер Александр Новак заявил на Восточном экономическом форуме, что Минэнерго России продолжит запрет на экспорт дизтоплива до 30 сентября.

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