SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

537 подписчиков

Селена Гомес развеяла слухи об измене Бенни Бланко, опубликовав совместное фото с его предполагаемой любовницей

Селена Гомес развеяла слухи об измене Бенни Бланко, опубликовав совместное фото с его предполагаемой любовницей

32-летняя Селена Гомес дала понять, что в ее отношениях с 37-летним Бенни Бланко все хорошо, несмотря на недавно появившиеся слухи, что музыкальный продюсер изменил ей с ее подругой Терезой Мари Мингус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх