Селена Гомес развеяла слухи об измене Бенни Бланко, опубликовав совместное фото с его предполагаемой любовницей

32-летняя Селена Гомес дала понять, что в ее отношениях с 37-летним Бенни Бланко все хорошо, несмотря на недавно появившиеся слухи, что музыкальный продюсер изменил ей с ее подругой Терезой Мари Мингус.
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