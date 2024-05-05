«Ишеген ачып җибәрүебез булды, секунд эчендә гараж эчен ут ялкыны чорнап алды. Мин шок хәлендә, нәрсә эшләргә белмим.
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«Ишеген ачып җибәрүебез булды, секунд эчендә гараж эчен ут ялкыны чорнап алды. Мин шок хәлендә, нәрсә эшләргә белмим.