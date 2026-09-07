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Отца, купившего сыну мотоцикл без прав, будут судить в Удмуртии

Отца, купившего сыну мотоцикл без прав, будут судить в Удмуртии

В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье 151.

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