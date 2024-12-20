«Гады, вам Крокуса было мало?». Источники: Бастрыкин мстит за генерала Кириллова – в Москве «перетряхнут» всех мигрантов

СП Сергей Потемкин Известная же история. Подходит мужик к барышне и говорит ? Вы можете мне отдаться прямо сейчас за миллион долларов. Она отвечает Конечно !, а за 100 рублей ? Она ему Хам !!! , а он нет, это я уже торгуюсь. Человек существо алчное в большинстве своем, так что не зарекайтесь. А люди вербовщики профи и знают, как убедить...

Татьянка Яцук "свои" Кузьминовы выходцы с Украины однако- гены бандеровцев проросли- вот и всё...