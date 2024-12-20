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«Гады, вам Крокуса было мало?». Источники: Бастрыкин мстит за генерала Кириллова – в Москве «перетряхнут» всех мигрантов

«Гады, вам Крокуса было мало?». Источники: Бастрыкин мстит за генерала Кириллова – в Москве «перетряхнут» всех мигрантов

NEWS.ru Автор: Александр Плеханов После резонансного убийства начальника войск РХБЗ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова прошли всего сутки, а ФСБ уже отчиталась о задержании первого подозреваемого в совершении теракта.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Известная же история. Подходит мужик к барышне и говорит ? Вы можете мне отдаться прямо сейчас за миллион долларов. Она отвечает Конечно !, а за 100 рублей ? Она ему Хам !!! , а он нет, это я уже торгуюсь. Человек существо алчное в большинстве своем, так что не зарекайтесь. А люди вербовщики профи и знают, как убедить...
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4 час.
Татьянка Яцук
&quot;свои&quot; Кузьминовы выходцы с Украины однако- гены бандеровцев проросли- вот и всё...
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45 мин.
Татьянка Яцук
Да всем, кто на ходу подмётки рвёт за кишлачников- матвиенко, затулин,фёдоров и все, кому этих кишлаччнков всё ещё мало, несмотря на то, что их уже десятки миллионов болтаются по стране и только ждут каждый своего вербовщика! Это очень благодатный и дешёвый материал для вербовки со стороны врагов России!
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37 мин.

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