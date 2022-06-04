РЕН ТВ

194 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Кто же по Москве с кошельком Louis Vuitton ходит.У гражданина Бахр...
  • Tatyana Fedotova
    Только полная капитуляция и смена режима. А весь юго-восток к нам. И  ПМР не забыть. Наши!В США объяснили, ...
  • Владимир Соловьев
    Гибнут простые украинцы. Нацисты стоят за их спиной, как каратели  и вовремя сматываются в тыл.В Минобороны заяв...

В Германии заявили, что позиция США по Украине изменилась

Депутат бундестага Петр Быстронь заявил, что последние заявления бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера по Украине и публикации в СМИ Соединенных Штатов свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по решению ситуации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх