В Германии заявили, что позиция США по Украине изменилась

Депутат бундестага Петр Быстронь заявил, что последние заявления бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера по Украине и публикации в СМИ Соединенных Штатов свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по решению ситуации на Украине.