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Татар-информ

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Землячество Апастовского района признали лучшим в Татарстане

Землячество Апастовского района признали лучшим в Татарстане

Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ Региональная общественная организация «Землячество Апас по Республике Татарстан» заняла первое место в республиканском конкурсе среди землячеств по итогам 2025 года.

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