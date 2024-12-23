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В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму

В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как получить компенсацию за полученную зимой травму. Там заявили, что если, например, житель многоквартирного дома поскользнулся возле подъезда, то претензию необходимо направлять в управляющую или иную обслуживающую организацию.

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